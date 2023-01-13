"وعد مفاجئ".. هل يتمكّن "الهلال" السعودي من حسم صفقة ميسي؟

بعدما استطاع نادي “النصر” خطف توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجري الأمور بشكل متسارع، بشأن رغبة “الهلال” السعودي باستقطاب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

فقد قال مصدر داخل الهلال السعودي، إنّ “إدارة النادي قدمت عرضاً رسميًّا لميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس الصيف المقبل”، وأضاف: “الهلال تلقى وعدًا من وزارة الرياضة السعودية برفع عقوبة الإيقاف المفروضة على النادي، في حال وافق ميسي على العرض المقدم له”.

تابع: “إذا لم ينجح الهلال في حسم الصفقة هذا الشتاء، فلن يستسلم وسيعود لمحاولة التعاقد معه الصيف المقبل”.

يشار إلى أنّ الهلال حرم من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات في صيف 2022 وشتاء 2023 بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع “النصر” في ذات الوقت.