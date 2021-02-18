وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

خرجت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن صمتها وحسمت الجدل حول انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم حسن.

واختارت وفاء الكيلاني، الاحتفال بعيد ميلاد زوجها تيم حسن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، والتي ظهرت فيها وكان تيم يطبع قُبلة على رأسها، وعلقت عليها بالقول: “عيد ميلاد حبيبي”.

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في أيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ابنان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.