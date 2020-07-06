وفاء الكيلاني تشن هجوماً على أهل الصحافة بسبب جنازة رجاء الجداوي

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شنت الإعلامية وفاء الكيلاني هجوما على أهل الصحافة بسبب جنازة الممثلة الراحلة رجاء الجداوي.

وغردت الكيلاني منتقدة تصرّف بعض الصحافيين والمصورين الذين حرصوا على تغطية الجنازة، وقالت: “الموت له حرمة، الميت له حرمة، الحزن له حرمة، الأساتذة الصحفيين والمصورين المحترمين اللي نزلوا يغطوا جنازة السيدة رجاء الجداوي رحمها الله، ميصحش ولا يجوز انتهاك كل هذه الحرمات ولو كان تحت عنوان حبكم وحزنكم اللي مفيش شك فيه”.

وتابعت قائلة: “نقل الدفن من جوه القرافة مش سبق صحفي، والتزاحم والتدافع عشان نقل حزن العائلة أيضًا مش سبق، احترام قدسية الموت والوعي والإحساس بمشاعر الفقد للعائلة أسمى مشاعر الإنسانية وأكبر سبق، حتى فيروس كورونا متعملوش أي حساب ميصحش.”

وفي الامس توفيت الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي بعد صراع لأكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية أيار وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها في “فايسبوك” يوم الأحد ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“ كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

وولدت رجاء الجداوي في السادس من أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.