الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
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وفاء عامر: أنا فخورة بنوعية الأعمال اللى بتتقدم حالياً

منذ 56 ثانية
وفاء عامر

وفاء عامر

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أكدت النجمة وفاء عامر أن الدراما شهدت العديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة ومرحلة التطوير لن تتوقف أو تنتهى مناشدة بضرورة زيادة عدد المسلسلات بصورة تظهرنا أمام العالم بشكل حضارى خاصة عندما يتم طرح قضية أو مشكلة فى عمل مع وضع حلول لهذه الأزمة.

وأشارت وفاء عامر لـ “اليوم السابع” أن السنوات الأخيرة تم تقديم فيها العديد من الأعمال الدرامية الجيدة والمتنوعة والتى كانت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وقالت: فخورة بمسلسلات جزيرة غمام، تحت الوصاية وهذه النوعية من الأعمال، وأيضا جعفر العمدة رمضان الماضى كان مقعدنا كلنا نتفرج عليه، إضافة إلى العديد من المسلسلات المتميزة

وتابعت وفاء عامر :”هناك مسلسلات كتيرة اتعلمت بشكل حلوو أنا فخورة بنوعية الأعمال اللى بتتقدم حاليا وأملى تبقى أكتر علشان الدراما جزء من الاقتصاد وممكن تساهم فى دعم البلد ولكن لابد من تكاتف جميع أطرافها حتى تسير الأمور إلى الأفضل”

وفى سياق آخر انتهت وفاء عامر تصوير دورها في فيلم “أبو نسب” والذى تشارك فيه بظهور خاص وتجسد فيه دور والدة ياسمين صبري، والفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، محمد لطفى، هالة فاخر، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى لا يخلو من الأكشن.

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