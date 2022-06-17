قالت الفنانة وفاء عامر، حدث لى بعض العكوسات، بسبب مشاهد السحر فى بيت الشدة، حيث أنني قرات بعض الطلاسم وهو ما أدى إلى معاكسات خلال المسلسل.

وأضافت الفنانة خلال حوارها ببرنامج تلفزيوني، شعرت أن اعتذارى عن أي مسلسل مما عرضوا عليا في رمضان “خيانة”، وكل أعمالى الفنية محسوبة من البداية.

وعن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، قالت أنه من الأصوات المهمة في مصر ونتمنى له الشفاء العاجل.

وفي رمضان الماضي شاركت وفاء عامر في ثلاثة مسلسلات وهم ” راجعين يا هوا” إلى جانب خالد النبوي ونور اللبنانية ومجموعة من النجوم، وقد أحب الناس شخصية “يسرية” التي قدمتها في العمل، أما العمل الثاني فكان “جزيرة غمام” إلى جانب طارق لطفي ومي عز الدين وآخرين و العمل الثالث ” بيت الشدة” فكان من بطولتها مع عدد من الممثلين.

وقالت سابقاً عبر مقابلة مع “صوت بيروت انترناشونال” عن الأعمال الدرامية التي ستشارك فيها في الفترة المقبلة، أنها بدأت تتلقى عروضاً للمشاركة في مسلسلات ستعرض في رمضان المقبل أو خارجه لكنها لم تحدد اختياراتها بعد وكل شيء نصيب مكتوب من الله سبحانه وتعالى.