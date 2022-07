وفاة أسطورة الملاكمة هاغلر عن 66 عاماً

توفي الأمريكي مارفيلوس مارفن هاغلر، الذي سيطر على منافسات الملاكمة في وزن المتوسط خلال ثمانينات القرن الماضي عن 66 عاما، في الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته زوجته كاي هاغلر.

وكتبت كاي جي هاغلر على صفحة “فيسبوك” الخاصة بعملاق الملاكمة: “أنا آسفة لإصدار إعلان محزن، اليوم، للأسف، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشاير”.

واستمرت مسيرة هاغلر المهنية من عام 1973 إلى عام 1987، حيث سجل 62 انتصارا من بينها 52 بالضربة القاضية مقابل 3 هزائم مع تعادلين، ولم يخسر سوى مرة واحدة بالضربة القاضية.

ويعد هاغلر أحد “الملوك الأربعة” في الملاكمة بالثمانينات للوزن المتوسط .

"Sport has the power to change the world."

Rest in Peace Marvelous Marvin Hagler 🙏 pic.twitter.com/NKGpRo4GWo

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) March 13, 2021