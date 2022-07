وفاة أسطورة ليكرز إلجين بايلور عن 86 عاماً

توفي إلجين بايلور، أسطورة ليكرز وأحد أعظم لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في التاريخ، عن 86 عاما ، بحسب ما أعلن يوم أمس الاثنين فريقه السابق.

وفارق بايلور، الذي اشتهر بأنه أعظم لاعب لم يتوج بلقب الدوري في التاريخ بعدما خسر النهائي ثماني مرات، بسلام محاطا بزوجته إيلاين وابنته كريستل، بحسب ما أفاد الفريق الذي دافع عن ألوانه طيلة 14 موسما بين 1958 و1971.

ووقع خيار ليكرز على بايلور عام 1958 حين ضمه في “دارفت” كالخيار رقم واحد عندما كان الفريق في مينيابوليس عوضا عن لوس أنجلوس.

وترك أثره سريعا بتحقيقه ما معدله 24,9 نقطة في المباراة الواحدة، مع 15 متابعة و4,1 تمريرة حاسمة خلال موسمه الأول، في طريقه ليفرض نفسه كأحد أساطير النادي والدوري، وصولا الى اعتزاله مجبرا عام 1971 في موسمه الرابع عشر، بسبب مشاكل في الركبة.

RIP ELGIN BAYLOR (1934-2021)

◾️ Dunk Pioneer

◾️ All-NBA 1st Team 10 of 1st 11 seasons

◾️ 71 PTS, 25 REB

◾️ 61 PTS, 22 REB in NBA Finals

◾️ Avg 38/19/5 while on military duty (played w/ Lakers on weekends)pic.twitter.com/UfEtLCOeIl

— Ballislife.com (@Ballislife) March 22, 2021