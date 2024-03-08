وفاة "أكيرا تورياما" مبتكر "دراغون بول" عن عمر ناهز 68

أعلنت دار النشر اليابانية شويشا، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، وفاة أكيرا تورياما مؤلف قصص المانجا اليابانية المصورة، المعروف بمؤلفات شهيرة مثل دراجون بول ودكتور سلامب، عن عمر ناهز 68 عاما متأثرا بورم دموي حاد تحت الجافية في الأول من مارس آذار.

نشرت قصص دراجون بول لأول مرة في مجلة ويكلي شونن جامب المصورة عام 1984، وجرى تحويلها لاحقا إلى سلسلة من الأفلام وألعاب الفيديو والمسلسلات التلفزيونية والتي تم توزيعها في أكثر من 80 دولة.

واشتهر تورياما أيضا بتصميمه الشخصيات والوحوش في سلسلة ألعاب تقمص الأدوار الشهيرة “دراجون كويست”.

وكتب أحد المعجبين على موقع دراجون بول الرسمي “لن ننسى أبدا أكيرا تورياما بسبب الهدية التي تركها على هذه الأرض. لا أستطيع تخيل عالم بدون دراجون بول”.