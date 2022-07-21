الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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وفاة أوفه زيلر مهاجم منتخب ألمانيا السابق عن 85 عاما

منذ 6 دقائق
أوفه زيلر

أوفه زيلر

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي هامبورج وفاة أوفه زيلر، الذي قاد منتخب ألمانيا الغربية في المباراة التي خسر فيها أمام إنجلترا في نهائي كأس العالم 1966، عن 85 عاما اليوم الخميس. وسجل المهاجم السابق 43 هدفا في 72 مباراة مع منتخب ألمانيا الغربية بين 1954 و1970 وكان قائدا للفريق في 40 مباراة منها.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني إن البلاد فقدت أحد أعظم لاعبيها.

وأضاف في بيان “بعد فريتز فالتر، كان زيلر القائد الفخري الثاني. كان ملهما ونموذجا يحتذى لأجيال عديدة.

“العديد من أهدافه لا تُنسى، مثل تسديدته الأسطورية بظهر الرأس في مباراة دور الثمانية لكأس العالم 1970 أمام إنجلترا”.

وقال هامبورج إنه سجل 507 أهداف للنادي في 587 مباراة رسمية، مما جعله الهداف التاريخي للنادي. وساعد زيلر هامبورج على الفوز بالدوري الألماني في موسم 1959-1960.

وقال يوناس بولت عضو مجلس إدارة هامبورج في بيان “أوفه زيلر يرمز لكل القيم التي تحملها أي شخصية رائعة من تواضع وإخلاص وحب الحياة. لن ننساه أبدا وسنعتز به دائما”.

    المصدر :
  • رويترز

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