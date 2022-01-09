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وفاة إعلامي مصري شهير بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

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أعنت صحيفة الأهرام المصرية اليوم الأحد، عن وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في نهايات عام 2020.

ونقلت الصحيفة عن حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي المصري، قوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وأُصيب الإبراشي بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وظل في المستشفى لمدة 8 شهور على الأقل قبل أن يخرج منها.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤولون صحيون في مصر إن الحالة الصحية للإبراشي مستقرة، وأنه يتعافى من الإصابة.

وحينها، قال الإبراشي لصحيفة “الوطن” المصرية: “نجوت من كورونا مميتة”.

قبل إصابته بفيروس كورونا كان الإبراشي يقدم برنامج “التاسعة” على شاشة التليفزيون المصري.

وقدم برنامج ” كل يوم” خلفاً لعمرو أديب على قناة “أون”. كما قدم برنامجي “العاشرة مساءً” و”الحقيقة” على قناة دريم.

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