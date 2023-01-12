وفاة السوبر مودل الألمانية تاتيانا باتيتز

توفبت السوبر مودل والممثلة الألمانية الشهيرة تاتيانا باتيتز عن 56 عاما، حسب ما أعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن وكالة الأزياء التي تعمل بها تاتيانا، أعلنت خبر وفاتها في منزلها بسانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء.

وعن سبب الوفاة، قالت الوكالة إن تاتيانا كانت تحارب مرض سرطان الثدي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ونالت تاتيانا شهرتها عام 1990 بعدما ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة “فوغ” المتخصصة بالموضة، حيث وقفت إلى جانب عارضات أزياء بارزات، هن ناعومي كامبيل وكريستي تورليغتون وليندا إيفانجيليستا وسيندي كروفورد.

أصبحت تاتيانا أكثر شهرة في المجال بعد أن شاركت المغني الإنجليزي الشهير جورج مايكل التمثيل في فيديو كليب أغنيته Freedom! 90.

لاحقا، ظهرت تاتيانا في عروض أزياء أبرز بيوت الموضة، ومنها شانيل وكالفن كلاين وفريساتشي، لتصبح واحدة من أهم 10 عارضات أزياء في العالم بفترة التسعينيات.

وقالت “ديلي ميل” إن تاتيانا رفضت عيش حياة فارهة في نيويورك أو لندن كباقي عارضات الأزياء، واختارت أن تسكن في كاليفورنيا، بسبب عشقها للحياة الطبيعية والحيوانات.

حياتها الشخصية

تزوجت تاتيانا من جيسون جونسون من عام 2003 وحتى عام 2009، وأنجبت منه ابنها الوحيد جونا، الذي يبلغ من العمر اليوم 19 عاما.

وقالت تاتيانا في مقابلة لها عام 2019: “ابني هو مصدر سعادتي في الحياة. يجب عليه أن يؤمن بذاته وأن يكون على طبيعته وأن يفصح عن آرائه، يجب أن يكون عطوفا على كل شيء في كوكبنا من أشخاص وحيوانات وطبيعة”.

منشورها الأخير

وكانت آخر مشاركة لتاتيانا عبر إنستغرام في أغسطس 2022، من خلال صورة لكلبيها ماتيلدا وجاتسبي، احتفالا باليوم العالمي للكلاب.