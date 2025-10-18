السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
وفاة الصيني تشن نينغ يانغ الحائز على جائزة نوبل عن 103 أعوام

منذ دقيقة واحدة
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن تشن نينغ يانغ، أحد أشهر علماء الفيزياء في العالم والحائز على جائزة نوبل، توفي عن عمر يناهز 103 أعوام في بكين بعد معاناته من المرض.

وُلد يانغ في مدينة خفي في إقليم آنهوي بشرق الصين عام 1922، ونال جائزة نوبل للفيزياء مناصفة مع تسونغ داو لي عام 1957. وكان أيضا عضوا في الأكاديمية الصينية للعلوم وأستاذا في جامعة تسينغهوا المرموقة.

درس يانغ للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة شيكاجو في الأربعينيات، وكان أول عالم صيني يزور الصين عندما بدأت الولايات المتحدة والصين العلاقات الدبلوماسية في السبعينيات.

ومنذ عام 1999، بدأ يانغ يلقي محاضرات في جامعة تسينغهوا حيث أمضى أيضا ثماني سنوات من طفولته عندما كان والده أستاذا في تسينغهوا.

واتشح موقع الجامعة باللون الداكن اليوم السبت حدادا على رحيله.

ونقلت تسينغهوا عن يانغ قوله “لقد كانت حياتي عبارة عن دائرة، حيث بدأت من نقطة ما وسافرت في طريق طويل وعدت في النهاية إلى المكان الذي جئت منه”.

