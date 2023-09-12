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وفاة الفنانة المصرية كريمان بعد صراع مع المرض

منذ 5 دقائق
الفنانة المصرية كريمان

الفنانة المصرية كريمان

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غيب الموت اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية كريمان، بطلة فيلم “سكر هانم”، عن عمر 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن ابنها الوحيد وفاة والدته التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية حيث احتجزت بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال: “توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطه حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا”.

وتابع الابن الوحيد للفنانة الكبيرة معلنا موعد الجنازة: “ستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاه الظهر والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

ولدت الفنانة كريمان عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسي.

وشاركت الفنانة الكبيرة في العديد من الأفلام حيث كانت من نجمات الصف الأول ومن أعمالها :”الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتي مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد والفانوس السحري غيرها”.

وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.

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