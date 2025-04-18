وفاة الفنان المصري سليمان عيد عن عمر يناهز الـ 64 عاماً

صدمة كبيرة حصلت في الوسط الفني المصري صباح اليوم الجمعة 18\4\2025، عقب انتشار خبر رحيل الفنان سليمان عيد عن عمر يناهز الـ 64، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأصيب الفنان بأزمة قلبية تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد، لكنه تُوفي قبل أن يتم إسعافه.

الخبر أصاب الجميع بالحزن، وعبروا عن صدمتهم الكبرى بسبب هذا الرحيل المفاجئ، خاصة أن الفنان الراحل نشر قبل ساعات قليلة من وفاته مقطع فيديو.

عبر حسابه الرسمي على موقع “تيك توك”، نشر سليمان عيد مقطع فيديو، يوم الخميس، وتلقى المقطع تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور بسبب خفة ظل الراحل.

وعاد الجمهور للتعبير عن صدمته، بعدما علموا برحيله، ووضعوا تعليقات على مقطع الفيديو الحديث تقول. “هو مات فعلا يا جماعة؟”.

الصدمة ضربت الجميع، وهو ما عبر عنه الفنان المصري شيكو، الذي نعى زميله، وعبر عن صدمته في منشور كتبه عبر “فيسبوك”، يؤكد فيه أن اتصالا هاتفيا جمعه بالراحل، الخميس.

عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، عبروا عن صدمتهم وحزنهم الشديد لرحيل الفنان، الذي لم يُحدث أي أزمات خلال أكثر من 30 عاما عبر مسيرته الفنية.

سليمان عيد كان آخر ظهور له رفقة زملائه قبل يومين، حينما شارك في عزاء المنتج الفني الراحل صلاح حسن، وذلك مساء الأربعاء، فيما كان آخر منشور يكتبه عبر “فيسبوك” هو نعي صديقه وزميله الراحل، الذي لحق به بعد يومين.

الكاتب المصري صلاح الجهيني كشف في منشور مؤثر، عن موقف جمعه بالفنان الراحل في آخر عرض مسرحي قدمه.

كان الفنان الراحل يعاني من الحمى، ووصلت حرارته إلى 40 درجة، وكان نائما على سرير إلى جوار المسرح، وفي انتظاره سيارة إسعاف من أجل نقله إلى المستشفى بعد انتهاء العرض.

ورغم انتهاء مشاهده في العرض المسرحي، رفض عيد التوجه إلى المستشفى قبل تحية الجمهور في آخر العرض المسرحي، وأخبر الجهيني قائلا: “يعني أمشي ويفوتني.. اللي في الآخر.. احنا عايشين عشان الشوية دول”.