وفاة الفنان المصري هشام الشربيني بشكل مفاجئ

قبل دخولنا بالعام الجديد بأيام قليلة وبنبأ حزين استقبله الوسط الفني المصري والعربي، اليوم الاثنين 19\12\2022، حينما أعلنت نقابة الممثلين المصرية عن وفاة الفنان هشام الشربيني بشكل مفاجئ، وتم نقل الجثمان ودفنه في مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة المنصورة.

الراحل شارك في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، وعمل في مجال الإخراج، حينما انطلقت مسيرته الفنية، فيما لم تكن مشاركاته في أعماله تشغل حيزا دراميا كبيرا.

حيث قدم طوال مسيرته نحو 50 عملا فنيا، كان آخرها المشاركة في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” الذي عرض قبل نحو عامين عبر منصة “شاهد VIP”.

عدد من زملاء الراحل عبروا عن حزنهم على رحيله، لكن تعليقا للفنانة المصرية ريهام عبد الغفور فتح باب الجدل حول وفاة الراحل، بعدما نشرت صورته وعلقت عليها قائلة “هفضل أقول إن الشغلانة بتقصر العمر الافتراضي للبني آدم.. الأعمار بيد الله.. بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجة شيء قاتل.. الله يرحمه ويحسن إليه”.

لم تكتفِ ريهام عبد الغفور بما ذكرته، حيث ردت على تعليق وردها يتحدث عن وجود حالات تكبر في العمر بسبب العمل، الذي يساعدها على التألق.

لتؤكد الفنانة المصرية أنها تتحدث عن حالات لم تتحقق مهنيا، وهو ما تسبب في موت مفاجئ بسبب الاكتئاب، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن الراحل كان يعاني من الاكتئاب، وما زاد من الأمر هو تأكيد بعض الفنانين على حديثها.