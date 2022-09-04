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وفاة الفنان المغربي فتح الله المغاري عن عمر 82 عاما

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2022 1:58 مساءً
الفنان الموسيقى المغربي فتح الله المغاري

الفنان الموسيقى المغربي فتح الله المغاري

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توفى ليلة أمس السبت 3 سبتمبر\أيلول الفنان الموسيقى المغربي فتح الله المغاري عن عمر يناهز 82 سنة بعد أزمة قلبية استدعت النقل للمستشفى في الرباط، ويعتبر الراحل من أبرز نجوم الأغنية المغربية، ومن بين أشهر كتاب الكلمات الذين تركوا بصماتهم في ذاكرة الموسيقى بالمغرب، وله قطع غنائية خالدة وطنيًا ومغاربيًا.

المشوار الغنائي للمغاري بدأ بأغنية “كاس البلار”، لتتوالى بعدها روائعه الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من قبيل “رجال الله” و”الله على راحة” و”فينك أ لحبيب”، وغنى كثير من الفنانين من كلمات وألحان فتح الله المغاري منهم: لطيفة رأفت، وعبد الهادي بلخياط، الذي أدى من كلماته أغنية “في قلبي جرح قديم”، وقدم المغاري خلال مشواره الحافل العديد من الأعمال الفنية التي مازال الجمهور المغربي يتغنى بها منها أغان كتب كلماتها مثل: “ضاعت لي نوارة”، و”الصنارة”، وغيرها.

كما قدم بصوته أعمالاً غنائية نالت استحسان جمهوره منها: “والله ما أنت معانا”، “الله على راحة”، وغيرها، كما حقق المغاري انتشارًا واسعًا بأغنية “نداء الحسن”، التي كتب كلماتها بعد إعلان الملك الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء، والتي طرحت بألحان الفنان عبد الله عصامي.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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