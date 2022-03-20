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وفاة الفنان زكى فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض

منذ 18 ساعة
الفنان زكى فطين عبد الوهاب

الفنان زكى فطين عبد الوهاب

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توفي منذ قليل الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان الرئة وورم في المخ، الأمر الذي أصاب أسرته والوسط الفني بالحزن والصدمة جراء الرحيل المفاجئ والخسارة الكبيرة في وفاة الفقيد.

وتتأهب الأسرة وأصدقاء الفنان الراحل لتشييع جثمانه في الساعة الرابعة والنصف بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة على أن يتم تحديد موعد لاحق لتلقي العزاء.
جدير بالذكر ان الفنان الراحل يبلغ من العمر 61 عامًا وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.
الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابنة المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، وهو ممثل ومخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديراً في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها “أقدار الحرب الدامية” في عام 1981.

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