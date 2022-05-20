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وفاة الفنان سمير صبري عن عمر ناهز الـ85 عاما

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 3:04 مساءً
سمير صبري

سمير صبري

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توفى منذ قليل الفنان سمير صبري، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن عمر ناهز الـ85 عاما، وكان قد قضى فترة طويلة في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ولكنه قد غادر المستشفى قبل عيد الفطر الماضي، بعد تحسن حالته قليلا، وقضى إجازة العيد في منزله بمدينة الإسكندرية.

وكان الفنان الكبير سمير صبري، قد سجل حلقته الأخيرة من برنامجه “ذكرياتي” بمدينة الإسكندرية عقب خروجه من المستشفى، ويذاع البرنامج على موجات إذاعة الأغاني يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويقدمه الفنان الكبير سمير صبرى ومن إخراج محمد تركى.

كان الفنان سمير صبري، قد شارك مؤخرا في بطولة فيلم “2 طلعت حرب” وعرض بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرضا عالميا أول، وهو بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ميار الغيطي، وأحمد مجدى، وإخراج مجدي أحمد على، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم غداً تشيع جنازة الفنان الكبير سمير صبرى من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية

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