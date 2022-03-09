وفاة الكاتب المسرحي يسري الجندي عن عمر يناهز 80 عاماً

رحل الكاتب المسرحي والسيناريست المصري يسري الجندي عن عمر ناهز 80 عاماً، تاركاً خلفه عدداً من الأعمال الدرامية البارزة خاصة في مجال السيرة الشعبية.

وكان قد نعاه عدد من الكتاب والفنانين والشعراء، من بينهم الشاعر جمال بخيت الذي كتب على فيسبوك “يعيش المبدعون الكبار بيننا في غربة غير مبررة.. وحين يرحلون نتذكر أنهم (كانوا) مبدعين و(كانوا) كبارا.. !!!! رحم الله يسري الجندي”.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن الراحل “طرح الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة في مؤلفاته”، مشيرة إلى أن اهتمامه بإلقاء الضوء على جوانب من التاريخ بأسلوب متفرد، بحسب ما ذكرت رويترز.

يسري علي الجندي ولد في 5 فبراير 1942 بمحافظة دمياط وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة في 1977، وبدأ مشواره مع الكتابة من خلال المسرح، إذ ألف في نهاية الستينات من القرن الماضي عدة مسرحيات حققت نجاحا مثل “بغل المدينة” و”حكايات جحا مع الواد قلة” وغيرها.