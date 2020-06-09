وفاة المغنية الأميركية بوني بوينتر عن 69 عامًا والأسباب لا تزال مجهولة

توفيت المغنية الأميركية بوني بوينتر، التي كانت إحدى أعضاء فرقة “ذا بوينتر سيسترز” الأربع، عن عمر ناهز 69 عاما، حسبما ذكرت تقارير إخبارية أميركية.

وذكرت شقيقتها والعضو السابقة بالفرقة أنيتا بوينتر لمجلة بيبول أن بوني توفيت بوني صباح أمس الاثنين.

ولم تقدم الأسرة أية معلومات عن سبب الوفاة.

وحققت الفرقة الغنائية المؤلفة من أربع شقيقات والحائزة على جائزة جرامي نجاحا واسعا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بأغنيات مثل “فاير” و”هيز سو شاي” و”سلو هاند”.

وكانت بوني وشقيقتها جون بوينيتز قد بدأتا كثنائي، وبعدها انضمت إليهما شقيقتهما أنيتا وروث، وكونوا فرقة The Pointer Sisters التي حققت شهرة واسعة في فترة السبعينيات وفازت بأول جائزة من جوائز Grammy.