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وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير

11 - فبراير - 2022
الموجي الصغير

الموجي الصغير

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أعلنت غنوة الموجي، اليوم الجمعة، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي ‏الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي‎.‎

وكتبت عبر “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير ‏في ذمة الله‎”.‎

والموجي الصغير، هو ملحن وموزع موسيقي مصري، ولد عام 1951 ‏في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم ‏عود وتخرج فيها في عام 1980‏‎.‎

وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي “اليتيم”، ‏وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع ‏اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتلفزيونية‎. ‎

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