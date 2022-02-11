وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير

أعلنت غنوة الموجي، اليوم الجمعة، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي ‏الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي‎.‎

وكتبت عبر “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير ‏في ذمة الله‎”.‎

والموجي الصغير، هو ملحن وموزع موسيقي مصري، ولد عام 1951 ‏في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم ‏عود وتخرج فيها في عام 1980‏‎.‎

وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي “اليتيم”، ‏وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع ‏اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتلفزيونية‎. ‎