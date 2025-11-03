الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
وفاة الممثلة الأمريكية ديان لاد عن 89 عاماً

توفيت الممثلة الأمريكية ديان لاد، التي ترشحت ثلاث مرات للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت الممثلة لورا ديرن، وهي ابنة لاد من زوجها السابق الممثل بروس ديرن، اليوم الاثنين إن والدتها توفيت في منزلها في كاليفورنيا.

واشتهرت لاد بتجسيد دور المرأة القوية الذكية ذات الشخصية المعقدة في أدوار مثل نادلة وقحة وأم متسلطة مريضة عقليا وربة منزل غريبة الأطوار في الثلاثينيات من القرن الماضي خلال مسيرتها الفنية التي استمرت سبعة عقود وبدأت على خشبة المسرح في الخمسينيات.

ولعبت الممثلة الشقراء طويلة القامة دور البطولة في أفلام مثل (وايت لايتننج) “البرق الأبيض” (1973)، وفيلم الجريمة الدرامي (وايلد آت هارت) “قلب متوحش” (1990) للمخرج ديفيد لينش، وفيلم الكوميديا السوداء (سيتيزن روث) “المواطنة روث” (1996)، و(داد آند ذيم) “أبي وهم” (2001)، ومسلسل “المستنيرة” (2011) من إنتاج إتش.بي.أو مع ابنتها. وكثيرا ما لعبت الاثنتان دور الأم والابنة.

ورُشحت كل من لاد وديرن لنيل جائزة الأوسكار عن الفيلم الدرامي (رامبلينج روز) لعام 1991، وكانتا الثنائي الأول والوحيد الذي يضم أما وابنتها الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن الفيلم نفسه في العام نفسه.

وقالت ديرن عن والدتها في مقابلة في عام 2019 “إنها أعظم ممثلة على الإطلاق. لا يمكنك حتى استخدام كلمة شجاعة لوصفها لأنها طبيعتها التي تظهر بها في الحياة. إنها لا تهتم بما يظنه أي أحد”.

وفي عام 2023، نشرت الأم وابنتها مذكرات مشتركة بعنوان “عزيزتي حبيبتي: أم وابنتها تتحدثان عن الحياة والموت والحب”. واستند الكتاب إلى محادثاتهما أثناء التمشية اليومية معا بعد تشخيص إصابة لاد بمرض في الرئة قدر الأطباء أنه لن يترك لها سوى أشهر لتعيشها.

    المصدر :
  • رويترز

