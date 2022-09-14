وفاة الممثلة والمغنية اليونانية إيرين باباس عن 96 عاما

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية الأربعاء وفاة الممثلة والمغنية اليونانية إيرين باباس، التي نالت شهرة عالمية من أداء أدوار البطولة في أفلام كلاسيكية بالستينيات مثل “زوربا ذا جريك” أو (زوربا اليوناني) و”ذا جانز أوف نافارون” أو (مدافع نافارون)، عن عمر ناهز 96 عاما.

واستمرت مسيرة باباس في مجال السينما على مدى 50 عاما عملت خلالها في فيلم “كابتن كوريليز ماندولين” عام 2001 إلى جانب نجمي هوليوود نيكولاس كيدج وبينيلوبي كروز، وكان آخر فيلم لها هو “إيه توكينج بيكتشر” (صورة تتكلم) عام 2003 إلى جانب كاثرين دينوف وجون مالكوفيتش.

وحقق فيلم “زوربا ذا جريك” نجاحا كبيرا في عام 1964 وتألقت فيه إلى جانب أنتوني كوين وآلان بيتس، ونال الفيلم شهرة عالمية واسعة بسبب موسيقاه وخاصة “رقصة زوربا” من تأليف ميكيس ثيودوراكيس.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن باباس أصيبت بمرض الزهايمر في السنوات الأخيرة. ولم تذكر وزارة الثقافة متى توفيت.