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وفاة الممثل أندريه بروجر نجم بروكلين ناين-ناين عن 61 عاما

منذ 20 دقيقة
أندريه بروجر

أندريه بروجر

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أعلن الجهة المسؤولة عن الدعاية للممثل أندريه بروجر الحائز على جائزة إيمي مرتين ونجم المسلسل التلفزيوني الكوميدي بروكلين ناين-ناين وفاته عن عمر 61 عاما الاثنين بعد صراع قصير مع المرض.

لعب بروجر دور البطولة مع آندي سامبيرج في المسلسل البوليسي الساخر بروكلين ناين-ناين لثمانية مواسم من 2013 حتى 2021 في دور الكابتن راي هولت، والذي حصل على أربعة ترشيحات لجائزة إيمي وجائزتي اختيار النقاد لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي.

وبرز باعتباره ممثلا دراميا أيضا عندما لعب دور المحقق فرانك بيمبلتون في مسلسل “هوميسايد: لايف أون ذا ستريت” بين عامي 1992 و1998، وهو الدور المتميز الذي فاز عنه بأول جائزة إيمي في 1998.

وفاز برور أيضا بجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير عام 2006 عن دور نيك أتواتر في فيلم “ثيف”.

وترك بروجر زوجته الممثلة امي برابسون والأبناء مايكل وإيسايا وجون ويسلي وشقيقه تشارلز جينينجز ووالدته سالي بروجر.

    المصدر :
  • رويترز

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