السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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وفاة الممثل الأمريكي إيرل بوين عن عمر يناهز الـ 82 عاما

منذ 40 دقيقة
الممثل الأمريكي إيرل بوين

الممثل الأمريكي إيرل بوين

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توفي الممثل الأمريكي الشهير، إيرل بوين، يوم الخميس في هاواي، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، ولم يكشف عن سبب الوفاة حتى اللحظة.

وقد أفادت عائلة بوين لموقع “TMZ”، بأنه كان يكافح سرطان الرئة المتقدم خلال الأشهر الأخيرة من حياته، حيث تم تشخيص إصابته في خريف عام 2022.

ونشر حساب “TMZ” على تويتر مقالاً نقل فيه الخبر وكتب ما معناه : ” توفي إيرل بوين، الذي اشتهر بدوره المتكرر في سلسلة أفلام Terminator. #إرقد بسلام”.

لمحة عن حياة إيرل بوين

ولد إيرل بوين، في 8 أغسطس 1941 في مدينة نيويورك، وتزوج من الممثلة كارول كين عام 1970، التي توفيت في العام 2001، ليتزوج من زوجته الثانية كاتي. لدى إيرل ابنة واحدة وحفيدان.

وقد اشتهر بوين بدور الطبيب النفسي، بيتر سيلبرمان، في فيلم The Terminator (1984)، وشارك في العديد من الأفلام أبرزها : “Terminator 2″و “Terminator 3” و “Judgment Day” و “Rise of the Machines” و “My Stepmother Is an Alien” و “Baywatch” و “Santa Barbara” و “The Odd Couple 2” وغيرها الكثير .

ومن أفضل الأدوار التي اشتهر بها إيرل دور دكتور بيتر سيلبرمان في سلسلة “Terminator”. ومع ذلك، فقد حصل على شهرة من أرصدة أفلام أخرى في الثمانينيات مثل : “Battle Beyond the Stars” و “The Man with Two Brains” و “Alien Nation”.

كما ظهر في فيلم “Naked Gun 33⅓: The Final Insult” عام 1994 ، و “Nutty Professor II : The Klumps” عام 2000.

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