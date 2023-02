وفاة الممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر

توفي المؤلف والممثل الكوميدي المعروف ببطولة فيلم Law & Order: Special Victims Unit، ريتشارد بيلزر عن عمرٍ يناهز 78 عامًا. وأكّد كاتب Late Show with David Letterman، بيل سكيفت، خبر وفاة بيلزر، حيث قال لـ PEOPLE إن بيلزر توفي في منزله في بوزول في جنوب غرب فرنسا بسلام مع العائلة إلى جانبه.

وكان بيلزر يعاني من بعض المخاوف الصحية في الماضي، حيث نجا من مرض السرطان في عام 1983، والذي ألهم في النهاية فيلمه الكوميدي HBO الخاص عام 1997 بعنوان Another Lone Nut.

اشتهر بيلزر بدوره كمحقق جون مونش في Law & Order: Special Victims Unit. وبعد تأليف دوره في مسلسل Homicide: Life on the Street في NBC في عام 1993 وإعادة تمثيل الشخصية في سلسلة Law & Order، ظهر في ما يقرب من 330 حلقة من SVU بين عامي 1999 و2013، مع حلقتين إضافتين في 2014 و2016.

تشمل أبرز الأحداث التمثيلية الأخرى من مهنة بيلزر دوره في فيلم Scarface عام 1983، دوره كرئيس في فيلم Species II عام 1998 و مسلسل The Flash عام 1991.

خارج الشاشة، كان بيلزر يتمتع بمهنة كوميدية محبوبة، وكان صريحًا حول إيمانه بنظريات المؤامرة المختلفة. غالبًا ما يغوص في الثقافة الأميركية، والتاريخ، وكان يشارك وجهات نظره الفريدة في كل مكان من على المسرح إلى الكتب.

في عام 2016، أصدر بيلزر كتاب Hit List: An In Deep Investigation في الوفيات الغامضة لشهود اغتيال جون كنيدي. تشمل كتبه الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر UFOs, JFK, and Elvis: Conspiracies You Don’t Have to Be Crazy to Believe، وكتابDead Wrong: Straight Facts on the Country’s Most Controversial Cover-Upsالأكثر إثارة للجدل في البلاد.