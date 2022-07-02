أعلنت نقابة الممثلين في لبنان وفاة الممثل اللبناني “بيار شمعون”، مشيرةً إلى أنّه توفي صباح السبت 2 تموز وستُعلن مواعيد مراسم الدفن والتعازي لاحقاً.

ونعت النقابة الراحل في بيان رسميّ قالت فيه إنّه “أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما”.

وأضافت: “إنّ مجلس النقابة يتقدّم من كلّ الزملاء وعائلة الفقيد بأحرّ التعازي. رحمه الله ونفسه بالسما”.

وكان شمعون شعر بتوعّك أمس، فأدخل الى مستشفى ضهر الباشق حيث فارق الحياة، علماً أنّه كان يعاني من مرض السكّري, بحسب قناة mtv.

ودرس الراحل الفنون والمسرح في الجامعة اللبنانية، وكان أول عمل شارك به مسرحية “جزيرة العصافير” للمخرج شكيب خوري، وتلاها العديد من الأعمال، منها مسرحية “عمتي نجيبة”، مسرحية “هريبة يا أوادم” وعريسين مدري من وين” ومسلسل “عيوق ورفقاتو”. وهو شقيق الكاتب طوني شمعون.

واشتهر الراحل عربياً من خلال أدواره الكوميدية وخاصة في برنامج “بسمات وطن”.

وقدّم على الشاشة الكبيرة أفلام عدة، على غرار:”كذبة بيضا” و”ملا علقة” و”كاش فلو” و”المحترف والأشباح”.