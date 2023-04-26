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وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط

منذ 16 ثانية
سامي خياط

سامي خياط

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توفي المخرج والكاتب والممثل المسرحي سامي خياط، اليوم الأربعاء، وهو يعتبر أحد رواد المسرح الفكاهي في لبنان.

استهل خياط مشواره الفني بمسرحية قدمها في عام 1960، بعنوان (موليير هوغو وسوفوكول). وصنفت مسرحياته ضمن المسرح الغنائي الهجائي الساخر.

منح في 2020 وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة ضابط، تقديرًا لأعماله المسرحية باللغتين الفرنسية والفرنكو-لبنانية طوال 60 عامًا، لم يتوقف فيها حتى في خضم الحرب اللبنانية.

كُرّم في مناسبات عديدة في لبنان من قبل (مؤسسة جبران تويني) و(مؤسسة فخرالدين الثاني). من أعماله (يس فور لياس)، (أبو كليبس)، (ستار إيبيديمي)، و(مين دريان Mine Dir Rien), (كوما سافا)، (قرف Karafe)، و(بعبدا بوم).

 

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