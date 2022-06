وفاة الممثل جوني براون

توفي نجم مسلسل السبعينيات Good Times “جوني براون” عن عمرٍ يناهز 84 عاماً.

وقد أعلنت ابنة “براون”، الممثلة “شارون كاثرين براون” خبر الوفاة يوم الجمعة، عبر حسابها على إنستغرام، مشيرة إلى أن والدها أخذ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء.

وكتبت “شارون” في التعليق على خبر الوفاة: “عائلتنا محطمة. محطمة. محطمة. ما وراء الحزن. بالكاد قادرة على التنفس. نطلب بكل احترام، الخصوصية في هذا الوقت لأننا نحتاج إلى دقيقة لمعالجة ما لا يمكن تصوره. للتعبير عن أعماق الحزن العميق.”

كما أضافت “شارون”: إن الممثل الراحل كان الأفضل على الإطلاق. نحن نحبه كثيراً.

كما كشفت “شارون” أنه قبل وفاة “جوني”، كان في مكتب طبيبه في لوس أنجلوس لفحص جهاز تنظيم ضربات القلب. بعد فترة وجيزة من مغادرته الموعد الروتيني، أصيب بسكتة قلبية وانهيار. أُعلنت وفاته بعد نقله إلى مستشفى قريب. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المحيطة بوفاة “جوني”، بما في ذلك السبب الرسمي للوفاة.

بعد التعرف على وفاته، نشرت “جانيت جاكسون”، الممثلة السابقة في Good Times، تكريماً لجوني على صفحتها على إنستغرام. وعلقت على صورة “جوني” وهو يبتسم ابتسامة كبيرة، قائلة: “مثل هذه الذكريات المحببة لوقتنا معاُ، كنت ممتلئاً بالضحك ومبتسماً إلى الأبد. دائما حلوة جداً ولطيفة جداً بالنسبة لي. أنا أحبك وسوف أفتقدك”.

ولد “جوني” في 11 يونيو 1937 في سان بطرسبرج بولاية فلوريدا، ونشأ في هارلم. لقد حصل على أحد أدواره الأولى على الشاشة كعضو منتظم في فريق Laugh-In وظهر لاحقاً في عروض أخرى مثل The Jeffersons، Family Matters، Sister، Martin و The Wayans Bros. كما قام الممثل الكوميدي والمغني أيضاً ببطولة فيلم The Out-of-Towners عام 1970. بالإضافة إلى مسيرته التمثيلية، سجل “جوني” أيضاً أغانٍ وأدى في فرقة إلى جانب عازف الساكسفون “سام تايلور”، والذي ضمن له لاحقاً ظهوره مرتين في برودواي في الستينيات.

واشتهر “براون” بلعب دور المشرف على المبنى “ناثان بوكمان” في الكوميديا Good Times على شبكة CBS.

وكان “جون” يعيش مع زوجته “جون براون” البالغة من العمر 61 عاماً، ابنته “شارون”، وابنه “جون جونيور”.