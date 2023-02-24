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وفاة الممثل شادي زيدان عن 49 عاماً

منذ 40 دقيقة
الفنان شادي زيدان وشقيقه

الفنان شادي زيدان وشقيقه

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في خبر حزين توفي الفنان السوري شادي زيدان، اليوم الجمعة 24\2\2023، عن عمر 49 عاما، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.

وكانت الفنانة غفران ديروان قد أعلنت نبأ وفاة الفنان شادي زيدان عبر حسابها في “فيسبوك”، حيث علقت: “الله يرحمك يا استاذ شادي ويجعل مثواك الجنة، آلمنا رحيلك، والله يصبر عيلتك يارب، عزائي الكبير لوالدتك وللاستاذ أيمن زيدان والاستاذ وائل والعائلة جميعا، السلام لروح الفنان شادي زيدان”.

وقبل نحو أسبوع، أعلن مقربون من الفنان السوري دخوله المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه، قبل أن يتم الإعلان عن دخوله في غيبوبة.

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