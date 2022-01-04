الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 5 يناير 2022 |
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وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار

منذ ساعتين

الموسيقار الراحل أحمد الحجار

اليوم السابع
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توفي الموسيقار المصري أحمد الحجار بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التلفاز في منزله، عن عمر 65 عاما.

ونعى الفنان علي الحجار شقيقه الراحل أحمد في منشور على صفحته عبر “فيسبوك”.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بدورها الموسيقار الراحل قائلة إن “الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف”.

وأضافت أن “الراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر”.

وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره.

ونشأ الحجار في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو إبراهيم الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى بالكلية بلحن “اعذريني” ﻷخيه علي الحجار.

ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم “أمريكا شيكا بيكا” ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية “عود” هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

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