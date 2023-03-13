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وفاة الياباني كنزابورو أوي الحائز على نوبل في الأدب

منذ 5 دقائق
كنزابورو أوي

كنزابورو أوي

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توفي الياباني كنزابورو أوي الذي حقق لبلاده ثاني جوائز نوبل في الأدب من خلال كتب تتحدث عن السلمية وعن ابنه المعاق.

وقالت دار النشر كودانشا، التي كانت تصدر كتب أوي، إنه توفي في الثالث من مارس آذار عن 88 عاما بسبب التقدم في السن.

وكان أوي يبلغ عشر سنوات فقط عندما هُزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية. وكانت ذكرياته عن الحرب مصدر شقاء وألم له ومن بينها ذكرياته عن سؤاله يوميا بالمدرسة عما إذا كان مستعدا للتضحية بحياته من أجل الإمبراطور وشعوره بالخزي قبل نومه ليلا عند إدراكه أنه ليس مستعدا لذلك.

وكتب أوي عن القصص المروعة التي صاحبت قصف هيروشميا بالقنبلة الذرية، وروى كيف كانت الصدمة التي انتابته بعدما سمعه عن تلك الأحداث مصدر إلهام له ليصبح كاتبا.

ولم يكن يخشى أوي أبدا محاسبة بلده، وكان لاذعا في انتقاداته لجهود الرئيس السابق شينزو آبي لإعادة النظر في دستور اليابان السلمي.

وقال في مقابلة أجريت عام 2014 إن اليابان تحملت “بعض” المسؤولية في اندلاع الحرب.

وكان ابنه هيكاري المصاب بتلف في الدماغ مصدر إلهام قوي لكتاباته الأدبية، إذ كان لا يستطيع هيكاري التواصل مع أفراد أسرته لعدة سنوات ولكنه اصبح معروفا كمؤلف موسيقي عندما بلغ. وقال أوي إن معظم كتاباته كانت محاولة لمنح هيكاري صوتا.

وُلد أوي في شيكوكو وهي أصغر الجزر الرئيسية باليابان، وكان ترتيبه الثالث بين سبعة أشقاء. وربته أمه بعد أن توفي والده فجأة عام 1944، والذي كان يشتري له الكتب والروايات.

شرع أوي، الذي تخرج في جامعة طوكيو ودرس الأدب الفرنسي، في نشر قصصه بينما كان طالبا وفاز عام 1958 بجائزة أكوتاجاوا التي تمنح للكتاب المبتدئين.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬وتبع ذلك سيل هائل من المؤلفات من بينها كتب عن قصف هيروشيما وناجازاكي.

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