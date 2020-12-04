استمع لاذاعتنا

وفاة جراح تونسي سقط داخل مصعد… حداد وإضراب لـ”الأطباء الشبان”

منذ 44 دقيقة
الجراح الراحل بدر الدين العلوي

الجراح الراحل بدر الدين العلوي

A A A
طباعة المقال

بعد وفاة صادمة لجراح شاب مقيم في مستشفى بولاية جندوبة شمال غربي البلاد، أعلنت منظمة الأطباء الشبان في تونس، الجمعة، الحداد والإضراب عن العمل.

وحسب المعطيات الأولية، فإن وفاة  الجراح بدر الدين العلوي ناجمة عن سقوطه داخل المصعد الذي ثبتت إصابته بعطب، حيث انزلقت ساقاه ليقع من الطابق الخامس إلى بئر المصعد.

وتم فتح تحقيق أمني وإداري في الحادث لتحديد أسباب الوفاة والمسؤوليات، في حادث اهتز له المستشفى والرأي العام التونسي.

وقالت المنظمة في بيان، إنه “من أجل روح فقيد الوطن بدر الدين العلوي نعلن الحداد ابتداء من يوم 4 ديسمبر 2020، مع إعلان جملة من التحركات”.

وأقرت المنظمة “إضرابا وطنيا حضوريا لكافة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، مع إيقاف كل الأنشطة الاستشفائية والتوجه إلى كليات الطب الساعة العاشرة صباحا”.

وأعلنت أن “هذه القرارات ستكون بداية لسلسة تحركات متواصلة، من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستشفى عمومي آمن وخدمة صحية لائقة”، وذلك بحسب “سكاي نيوز عربية”.

 

    المزيد من منوعات

    فيفي عبده
    بالفيديو: بعد تعرضها لأزمة صحية… فيفي عبده تطلب الدعاء
    الشرطة السويدية
    بعدما احتجزت ابنها 28 عاماً… حكم “غير متوقع” بحق سيدة سبعينية
    هشام حداد
    انطلاق الحلقة الأولى من “hishow” عبر “صوت بيروت انترناشونال”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحد هذه السيناريوهات هو تدمير الأرض بالمادة المضادة
    بهذه الطرق الـ 3 … ستتدمر الأرض “بغمضة عين”
    بطاطا
    تحذير … هذه العلامة على البطاطا تدل بأنها سامة
    يعاني العاملون في فترة الليل من أعراض مرضية عديدة
    هل تعملون في فترة الليل؟ احذروا هذا المرض