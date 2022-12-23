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وفاة جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966 مع إنجلترا عن 83 عاما

منذ 5 دقائق
جورج كوهين

جورج كوهين

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قال نادي فولهام الجمعة إن لاعبه السابق جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966 لكرة القدم مع منتخب إنجلترا توفي عن 83 عاما.

وكان كوهين بدأ مسيرته الدولية في 1964 ولعب 37 مرة مع منتخب بلاده وأدى الظهير الأيمن دورا فعلا في تتويج المنتخب الوحيد بكأس العالم.

وأمضى كوهين مسيرته بالكامل في فريق واحد هو فولهام اللندني وشارك معه في 459 مباراة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فولهام “الجميع في نادي فولهام لكرة القدم يشعرون بحزن عميق على رحيل واحد من أعظم لاعبينا على الإطلاق وشخص مهذب هو جورج كوهين الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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