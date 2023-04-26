وفاة رجل بعد مشاركته في ماراثون لندن

قال منظمون في بيان الأربعاء إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما توفي أثناء عودته إلى منزله بعد مشاركته في ماراثون لندن يوم الأحد الماضي 24\4\2023.

وأضافوا أن ستيف شانكس وهو عداء مخضرم من نوتنجهام أنهى السباق في ساعتين و53 دقيقة و26 ثانية وسيتم تحديد سبب وفاته لاحقا من خلال الفحص الطبي.

وقال المنظمون “الحزن يعتصر الجميع في ماراثون لندن لسماع نبأ الوفاة المفاجئة لستيف شانكس.

“تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات لجمعية مرضى التصلب المتعدد إحياء لذكرى ستيف”.

وحطم الكيني كيلفن كيبتوم الرقم القياسي لماراثون لندن بزمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة و25 ثانية بينما فازت الهولندية سيفان حسن، عداءة المسافات المتوسطة، بالماراثون في ظهورها الأول بالسباق الذي قالت إنه قد يمهد الطريق أمام مشاركتها في الماراثون بأولمبياد باريس 2024.

وأنهى أكثر من 48 ألف شخص السباق.