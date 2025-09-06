وفاة رجل عضه قرش على شاطئ في سيدني

قالت الشرطة الأسترالية السبت إن رجلا هاجمته سمكة قرش كبيرة على أحد شواطئ سيدني توفي متأثرا بجراحه، وذلك في أول حادث من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، مما أدى إلى إغلاق عدة شواطئ.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي لم يتم إعلان هويته بعد تعرض للهجوم بعد الساعة العاشرة صباحا على شاطئ لونج ريف في شمال عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت في بيان “تم انتشاله من الأمواج ونقله إلى الشاطئ، إلا أنه توفي في مكان الحادث”، مضيفة أن الضحية تعرض لإصابات حرجة.

وقالت السلطات إنه لم يتم التعرف بعد على نوع سمكة القرش المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى إغلاق الشاطئ اليوم.

وهذه أول حالة وفاة في هجوم لسمكة قرش في أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان منذ مقتل سباح قبالة الشاطئ في فبراير شباط 2022، وهي أول حالة وفاة من نوعها في سيدني منذ 1963.