السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة رجل عضه قرش على شاطئ في سيدني

منذ ساعتين
سمكة قرش

سمكة قرش

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة الأسترالية السبت إن رجلا هاجمته سمكة قرش كبيرة على أحد شواطئ سيدني توفي متأثرا بجراحه، وذلك في أول حادث من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، مما أدى إلى إغلاق عدة شواطئ.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي لم يتم إعلان هويته بعد تعرض للهجوم بعد الساعة العاشرة صباحا على شاطئ لونج ريف في شمال عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت في بيان “تم انتشاله من الأمواج ونقله إلى الشاطئ، إلا أنه توفي في مكان الحادث”، مضيفة أن الضحية تعرض لإصابات حرجة.

وقالت السلطات إنه لم يتم التعرف بعد على نوع سمكة القرش المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى إغلاق الشاطئ اليوم.

وهذه أول حالة وفاة في هجوم لسمكة قرش في أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان منذ مقتل سباح قبالة الشاطئ في فبراير شباط 2022، وهي أول حالة وفاة من نوعها في سيدني منذ 1963.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

جورجيو أرماني
بعد وفاته.. متسوقون يجوبون الإنترنت ومتاجر الملابس المستعملة بحثاً عن تصميمات أرماني
الرئيس نيلسون مانديلا (يسار) يمشي جنباً إلى جنب مع دوقة كنت البريطانية. رويترز
قصر بكنغهام يعلن وفاة دوقة كنت عن 92 عاما
جورجيو أرماني
وفاة مصمم الأزياء الإيطالي "جورجيو أرماني"

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة