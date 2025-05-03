وفاة روث بازي.. نجمة برنامج الأطفال "شارع سمسم"

غيب الموت الممثلة الكوميدية روث بازي، التي لعبت دور العانس ذات الشعر المجعد في المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير “روان ومارتنز لاف-إن”، عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال وكيل أعمالها مايك أيزنشتات في بيان إن بازي توفيت بسبب مضاعفات مرض الزهايمر في منزلها الريفي بالقرب من فورت وورث بولاية تكساس يوم الخميس بعد 10 سنوات من تشخيصها بالمرض.

وأضاف أيزنشتات في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أمس الجمعة “زوجها كينت بيركنز الذي تزوجته منذ ما يقرب من 48 عاما أخبرني أنها كانت تجعل الناس يضحكون قبل بضعة أيام فقط”.

وُلدت بازي ونشأت في نيو إنجلاند ثم انتقلت إلى كاليفورنيا بعد المدرسة الثانوية لدراسة التمثيل، وانضمت إلى مسرح باسادينا للفنون المسرحية مع الفائزين بجوائز الأوسكار داستن هوفمان وجين هاكمان. ثم واصلت مسيرتها الفنية التي امتدت 60 عاما.

واشتهرت بمشاركتها في برنامج (لاف-إن) وهو برنامج كوميدي شهير على قناة إن.بي.سي عرض لأول مرة في صيف عام 1968، وساعد في تحديد ثقافة البوب في ذلك العصر وإطلاق مسيرة عدد من النجوم منهم غولدي هون وليلي توملين.

وحازت بازي على ثلاثة ترشيحات لجوائز إيمي في سبعينيات القرن الماضي عن برنامجي (لاف-إن) و(ذا دين مارتن شو)، ورشحت لجائزة إيمي مرتين في الثمانينيات والتسعينيات، إحداهما عن مشاركتها في برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم. وفازت بجائزة غولدن غلوب عام 1973 عن برنامج (لاف-إن).

وبالإضافة لاستضافتها في العديد من برامج المنوعات وظهورها في مسلسلات كوميدية على مر السنين، لعبت بازي أحيانا أدوارا ثانوية في أفلام مثل (فريكي فرايداي) و(ذا أبل دمبلينغ غانغرايدز أغين) و(نورث أفنيو إيريغولرز).