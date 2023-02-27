الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة ريتشاردز بطل الأولمبياد في القفز بالزانة عن 97 عاما

منذ 17 دقيقة
بوب ريتشاردز بطل الأولمبياد

بوب ريتشاردز بطل الأولمبياد

A A A
طباعة المقال

توفي بوب ريتشاردز بطل الأولمبياد مرتين في القفز بالزانة الأحد 26\2\2023 عن 97 عاما بحسب ما أعلنت عائلته عبر فيسبوك.

وفاز ريتشاردز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 1952 في هلسنكي وبعد ذلك بأربع سنوات في ملبورن.. ولا يزال الرجل الوحيد الذي فاز باللقب الأولمبي مرتين.

وفي عام 1958 أصبح أول رياضي يظهر على غلاف عبوة لمنتج حبوب الإفطار الأمريكية ويتيز.

وتم ترسيم ريتشاردز كاهنا في عام 1946 وترشح أيضا لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 1984 عبر حزب الشعب.

وقال ابنه براندون “توفي بهدوء أثناء نومه محاطا بمحبيه، إنه في مكان أفضل الآن ويرقد في سلام”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

صفع- تعبيرية
صفع زوجته خلال بث مباشر على "تيك توك".. وهذا كان عقابه!
ستيفن سيغال
بوتين يمنح ستيفن سيغال جائزة مرموقة تقديرا لعمله الإنساني
اتباع نظام العمل أربعة أيام في الأسبوع
بـ4 أيام عمل في الأسبوع.. موظّفون سعداء وزيادة في الأرباح!

الأكثر قراءة

مؤشر قياس الزلازل
نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
مؤشر قياس الزلازل
هزّة أرضية جديدة في لبنان
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد تحذيره من "أسبوع حرج".. خبير الزلازل الهولندي يكشف "خريطة الرعب الحمراء"