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وفاة زوجة فنان بخطأ طبي خلال عملية تجميلية

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2022 4:53 مساءً
عملية جراحية - تعبيرية

عملية جراحية - تعبيرية

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توفّيت ماري جين توماس زوجة مغني الـ “كونتري” هانك ويليامز جونيور، إثر مضاعفات عملية تجميلية خضعت لها أخيراً.

وكشفت تقارير إعلامية أن توماس توفيت إثر مضاعفات عملية شفط دهون بسبب خطأ طبي أدى إلى ثقب في الرئة.

وقال جرّاح التجميل في بيفرلي هيلز، مايكل ك. أوبينغ إن الأطباء يمكن أن يثقبوا الرئتين أو الأعضاء الأخرى أثناء شفط الدهون عندما يكونون مهملين أو لا يهتمون كثيراً.

وأضاف: “يعتقد الناس أن شفط الدهون عملية سهلة للغاية، لكنني عندما أقوم بهذه العملية أشعر وكأنني أُجريها لأول مرة، لأن الأمر خطِر جداً”.

وسافرت ماري جين توماس (58 عاماً) من تينيسي إلى فلوريدا لإجراء عملية شفط دهون وإزالة تكبير ثدي الذي خضعت له سابقاً، مع رفع الثدي، وفق ما ذكر المحققون في الوثائق التي حصلت عليها USA TODAY.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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