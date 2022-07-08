وفاة شابة والسبب لدغة بعوضة على متن الطائرة

في حادث مؤسف، توفت طيارة متدربة تدعى “أوريانا بيبر”، وتبلغ من العمر 21 عاما، وذلك بعدما لدغتها بعوضة وهي على متن الطائرة.

وكانت أوريانا بيبر، من مدينة بيري سانت إدموندز، تتمتع “بمهنة ومستقبل رائعينط بعد اجتياز امتحاناتها النظرية في برنامج تدريب شركة الطيران، وذلك بحسب موقع وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن في أثناء التدريب في بلجيكا، تعرضت للعض من بعوضة، وهرعت أوريانا للحصول على الرعاية الصحية وتم وصف المضادات الحيوية لها.

ولكن صديقها “جيمس هول” أعادها إلى المستشفى بعد يومين وسط تدهور حالتها، وتوفيت بعد ثلاثة أيام.

وأوضح “نايجل بارسلي”، كبير الأطباء الشرعيين في سوفولك، أن أوريانا توفيت “نتيجة لعدوى خطيرة ناجمة عن لدغة حشرة في جبهتها”.

وقال بارسلي لوالدين الفتاة: “لم أرَ قط حالة كهذه من قبل، إنها مجرد واحدة من هذه الأشياء التي تعد مأساة مؤسفة لسيدة شابة من الواضح أنها كانت تتمتع بمهنة ومستقبل رائعين”.

وتم تسجيل سبب وفاتها الطبية على أنه الصمات الإنتاني في الدماغ، وهو عبارة عن انسداد في الأوعية الدموية مع عدوى ببكتيريا تسمى المكورات العنقودية الذهبية، وهي حالة أسفرت عنها لدغة حشرة في الجبهة.