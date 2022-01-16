الأثنين 14 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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وفاة شاب “عُماني” بحادثة غريبة في دبي!!

منذ 22 ساعة
الشاب العماني سليمان بن إبراهيم البلوشي

الشاب العماني سليمان بن إبراهيم البلوشي

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أعلنت السلطات الصحية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وفاة الشاب العماني سليمان بن إبراهيم البلوشي متأثراً بإصابة بالغه تعرض لها إثر سقوط زجاجة اخترقت جمجمته بينما كان يتناول عشاءه بصحبة زميل له في أحد مطاعم منطقة الجي بي آر في دبي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الخليج، فقد أعلنت شرطة دبي فيما بعد عن ضبط الجاني المتسبب في إلقائها من طابق مرتفع من إحدى البنايات المجاورة.

وتم نقل البلوشي وهو من سكان ولاية جعلان بني بوحسن على الفور إلى مستشفى (بارك فيو) بدبي في حالة صحية حرجة بعد اختلاط قطع الزجاج بالمخ وفقدانه الوعي ونظراً لحالته المتدهورة تضاعفت إصابته مما أدى إلى وفاته لاحقاً.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أعلنت أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية قام بإلقاء زجاجة فارغة من إحدى البنايات في منطقة «الجي بي آر» بدبي، ما تسبب في إصابة بليغة في الرأس لشخص من الجنسية الخليجية.

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