وفاة شقيقة سارة الهاني اليوتيوبر لينا في حادث سير

فارقت الفاشينستا اللبنانية لينا الهاني، والتي تعيش في الكويت الحياة بعد تعرضها لحادث سير، هناك وهي شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، صباح أمس الخميس 11 أغسطس\آب.

يذكر ان تفاصيل الحادث التي تعرضت له لينا، كان سببه اصطدام سيارتها بسيارة احرى، وقد وصلت سيارة الاسعاف سريعاص واوصلتها الى المستشفى سريعاً، الا انها فارقت الحياة بسرعة حيث أعلن الاطباء وفاتها على الفور.

الجدير بالذكر ان الرحلة لينا الهاني قد نشرت قبل وفاتها صورتين لها عبر صفحتها الشخصية على انستغرام، عبر خاصية الستوري وظهرت خلالها بصحة جيدة وذات ملابس بيضاء من داخل سيارتها قبل الحادث بساعات.

وتعتبر الراحلة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، ولديها عدد كبير من المتابعين على مختلف المنصات.