وفاة صحفي أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا

توفي صحفي يعمل لصالح قناة “سي بي أس سبورتس” الأمريكية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وأفاد راديو “أن بي آر” الأمريكي، بأن الصحفي غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يبدو أن الصحفي وال تعرض لنوبة قلبية.

وكتبت زوجته الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية على تويتر “أنا مصدومة تماما”.

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight.

I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE

— Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022