الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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وفاة طفلة بعد هجوم نمر شرس عليها في الهند

منذ 54 دقيقة
نمر

نمر

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أصيبت طفلة بالغة من العمر 6 سنوات بجروح بالغة أدت إلى وفاتها في الحال، و ذلك عقب هجوم نمر شرس عليها في مدينة كشمير في الهند اثناء خروجها للعب خارج المنزل.

وحسبما ذكرت صحيفة ” ديلي ستار”، فإن طفلة بالغة من العمر 6 سنوات تدعى زبيدة جان، خرجت للعب خارج المنزل في مدينة كشمير الهندية و لكنها لم تكن تعلم أنها ستموت بتلك الطريقة المفزعة.

وأوضح والديها في تحقيقات الشرطة، أنهم سمعوا صوت صرخات استغاثة من الخارج و لكنهم للأسف تأخروا، فقد سحب نمر مفترس ابنتهم إلى الغابة و ذلك بعدما انقض عليها أثناء تواجدها خارج المنزل.

أشار الأب إلى أنه يخرج سريعا من المنزل عقب سماع صرخات ابنته، و لكن عثر على جثتها ممزقة بعد 30 دقيقة من البحث، و للأسف كانت لفظن أنفاسها الأخيرة عقب افتراس النمر لها.

جدير بالذكر ان الشرطة منعت التواجد بالقرب من الغابة في الوقت الحالي، حتى يتم التعامل مع ذلك الحيوان المفترس، و اشارت الأسرة إلى أنها ليست الحادثة الأولى و طلبوا من المسئولين حمايتهم من الحيوانات المفترسة التي تسكن الغابة.

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