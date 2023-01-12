وفاة عازف الجيتار الإنجليزي الشهير جيف بيك عن 78 عاما

توفي عازف الجيتار الإنجليزي الشهير جيف بيك الذي صعد نجمه مع فريق “ذا يارد بيردز” قبل أن ينطلق في مسيرته الاحترافية منفردا، عن عمر ناهز 78 عاما، حسبما أعلنت أسرته على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.

وقالت أسرته إنه توفي بسلام يوم الثلاثاء بعد إصابته بعدوى الالتهاب السحائي فجأة.

انضم جيف بيك لقاعة مشاهير الروك اند رول مرتين، الأولى عام 1992 عن عمله مع فريق “ذا يارد بيردز” وكعازف منفرد عام 2009. وفي عام 2015 صنفته مجلة رولينج ستون خامس أفضل عازفي جيتار على الإطلاق متقدما بمركز واحد على نجم موسيقى البلوز بي.بي. كينج.

أصدر بيك العام الماضي آخر ألبوم له بعنوان “18” وضم 13 مقطعا موسيقيا أغلبها تسجيلات لمقاطع قديمة مع نجم هوليوود جوني ديب.

وقال بيك آنذاك “أعددنا بتأن أغاني نحبها فقط. لم نضع لها تصميما محددا”.

فاز بيك بأول جائزة جرامي عام 1985 عن أغنية “إسكيب” (الهروب). واستمر بعد ذلك ليحصد التمثال الذهبي سبع مرات خلال مسيرته.

ونعى توني إيومي عازف الجيتار بفريق “بلاك ساباث” جيف بيك على تويتر قائلا إنه شعر بالصدمة لمعرفة بخبر وفاته.

وكتب “كان جيف شخصا لطيفا وعازف جيتار بارزا وفذا – لن يأتي أحد مثل جيف بيك”. “كان عزفه مميزا ورائعا للغاية! سنفتقده”.

وذكر جيمي بيدج عازف الجيتار بفريق “ليد زيبلين” وهو أيضا أحد أعضاء فريق “ذا يارد بيردز” السابقين إن أسلوبه بيك كان فريدا ولا حدود لخياله.

وأضاف “المحارب صاحب الأوتار الستة ليس بيننا الآن حتى نستمتع بالتعويذة التي يستطيع أن يحيكها حول عواطفنا البائدة. كان بمقدور جيف أن ينتج الموسيقى من العدم… جيف، سأفتقدك أنا والملايين من جمهورك”.