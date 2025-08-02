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وفاة عامل بأحد المناجم في تشيلي.. وهذا ما حصل معه!

منذ 34 دقيقة
المناجم في تشيلي

المناجم في تشيلي

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قالت شركة كوديلكو التشيلية المنتجة للنحاس، اليوم السبت، إنها عثرت على جثة أحد عمال المناجم الخمسة المحاصرين داخل منجمها إل تينينتي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الانهيار الذي تسببت فيه هزة قوية يوم الخميس إلى شخصين.

وأضافت الشركة أن السلطات لم تؤكد بعد هوية الشخص الثاني الذي لقي حتفه. وكان قد أُعلن عن وفاة أحد العمال في موقع الانهيار وقت حدوثه يوم الخميس.

وقال أندريس موسيك، مدير منجم إل تينينتي، في بيان “نشعر بحزن بالغ جراء هذا الكشف، الذي يخبرنا أيضا بأننا في المكان الصحيح وأن الاستراتيجية التي اتبعناها قادتنا إليهم”.

وأضاف أن كوديلكو ستواصل جهودها “بقوة وأمل” ولكن بحذر أكبر، ما قد يبطئ من وتيرة التقدم.

ولم يقدّم موسيك تفاصيل إضافية عن كيفية انتشال الجثة، أو عن التقدم المحرز في الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أن العمال الآخرين محاصرون فيه.

    المصدر :
  • رويترز

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