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وفاة "عشماوي" أشهر منفذ إعدامات بمصر.. شنق 1070 شخصاً

25 - أبريل - 2021
إعدام - تعبيرية

إعدام - تعبيرية

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بعد أن قبض أرواح 1070 شخصاً ،توفي اليوم الأحد أشهر منفذ للإعدامات في مصر، حسين قرني، المعروف بـ”عشماوي” .

ويعتبر عشماوي أشهر منفذي حكم الإعدام بمصر، وخرج من الخدمة منذ سنوات، وتمت الاستعانة به في عدد من الأفلام والمسلسلات لتنفيذ مشاهد الإعدام.

وذكر نجل عشماوي أنه توفي إثر تعرضه لنوبة قلبية بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا بمصلحة السجون المصرية، لافتا إلى أنه تم تشييع جثمان والده عصر اليوم في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، وفق ما نقل موقع “المصري اليوم”.

وأضاف نجل عشماوي أن الدفن تم في قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وقد أدى أشقاء عشماوي وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

يشار إلى أن عشماوي نفذ 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة غينيس كأكثر من نفذ أحكاما بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير 2011.

حسين قرني المعروف بعشماوي

حسين قرني المعروف بعشماوي

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