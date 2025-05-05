وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

غيب الموت، مساء اليوم الاثنين 5\5\2025، الفنان المصري نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ولفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، نظراً لإصابته بالتهاب رئوي حاد.

وتعرض نعيم عيسى لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكشف سامي عيسى، نجل الفنان في تصريحات سابقة عن الحالة الصحية لوالده، حيث قال إن بداية الأزمة كانت منذ فترة عندما أصيب بـ”نزلة برد” شديدة، لكن سرعان ما تحولت إلى التهاب بالشعب الهوائية، مضيفا أن الحالة تدهورت بشكل كبير ووصلت إلى التهاب رئوي حاد.

وأضاف سامي أن والده يعاني من غيبوبة شبه تامة، حيث لم يكن يعي بشكل كامل، ولم يستطع النطق أو الحركة، إلا أن الطبيب المعالج له، أكد خطورة حالته وأن أجهزة التنفس الصناعي التي تم وضعها له عن طريق الفم من الممكن أن تتسبب في تلف بالأحبال الصوتية.

وتابع أن الطبيب اقترح إجراء عملية شق حنجري لوالده، حتى يتمكنوا من وضع أجهزة التنفس الصناعي، وأن يتفادوا تأثر أحباله الصوتية، موضحا أنه جرى بالفعل عمل الشق الحنجري له.

يذكر أن نعيم عيسى، يبلغ من العمر 92 عاما، حيث ولد في يناير عام 1933، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح.

كما التحق الفنان الكبير بفرقة “مدبولي” وفرقة “الإسكندرية”، وشارك في عدد من المسرحيات الشهيرة منها: “ناس كده وكده”، و”ريا وسكينة”، و”الواد سيد الشغال”.

كذلك شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية: منها “الجوع”، و”أصدقاء الشيطان”، و”سفر الأحلام”، و”مين فينا الحرامي”، و”سري للغاية”، و”الهلفوت”، “وتمضي الأيام”، و”إسكندرية ليه”، و”المتسول”، و”الباشا تلميذ”.