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وفاة فنان مصري كبير في "لوكيشن" التصوير!

منذ ساعة واحدة
موقع تصوير

موقع تصوير

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر نبأ رحيل الفنان طارق عبد العزيز، (الأحد 26-11-2023) بعد تعرضه لأزمة قلبية في “لوكيشن” تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

وكشف مصدر داخل العمل لـ “القاهرة 24″، تفاصيل تلك الوعكة، مشيرا إلى أن الفنان طارق عبد العزيز، سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصابته ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز

ويذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ “فيس بوك”: “اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق”.

 

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