وفاة لاعب الزمالك إبراهيم شيكا بعد صراع مع المرض

بعد صراع مع مرض السرطان، توفي صباح اليوم السبت 12\4\2025 إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق.

وأعلنت بتول شقيقة إبراهيم شيكا، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث كتبت: إبراهيم شيكا في ذمة الله.

وكان لاعب الزمالك السابق، قد شغل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدما ظهر في فيديو برفقة زوجته بجسد نحيل وملامح مرهقة ومتعبة، بعد اكتشافه إصابته بمرض السرطان، وخضوعه للعلاج منذ أشهر.

وزار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري اللاعب في المستشفى من أجل دعمه ومساندته، فيما تفاعل معه الفنان تامر حسني، بعدما نشر عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تصريحات اللاعب السابق، التي يتحدث فيها عن وضعه الحالي.

وقدم المطرب الشاب، دعمه إلى اللاعب، بل وعد بالتكفل به ماديا.

وزار عدد من المشاهير اللاعب خلال تواجده في المستشفى لدعمه وكان أبرزهم الفنان محمد رمضان واللاعب إمام عاشور.

وعانى اللاعب الراحل من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل.

إبراهيم شيكا من مواليد 1997 وبدأ مشواره الكروي في ناشئي نادي الزمالك ولعب في مركز الظهير الأيسر وقدم مستوى مميزًا، جعل الجميع يلقبه بشيكا، نشبة للاعب الزمالك الشهير محمود عبد الرازق شيكابالا.

ورافق اللاعب الراحل في مشواره لاعبون بارزون مثل المهاجم الدولي مصطفى محمد، وبعد رحيله عن الزمالك، انضم إلى أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش.